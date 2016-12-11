Средневековый замок недалеко от Москвы

Добро пожаловать в журнал Townsman! Всем привет! Это блог Townsman, меня зовут Максим. Мой журнал, в основном, о путешествиях. Я объехал практически все города и усадьбы Московской…

Френдомарафон! Всем привет! У многих ЖЖ-френдов есть свой френдомарафон, а у меня почему-то нет... Теперь тоже есть! Меня интересует всё, что связано с…

Девочка, у тебя что, дома кошки? Вчера коллега на работе рассказала историю. У неё есть дочь, девочке лет 10 (её зовут Лена), добрая, отзывчивая и воспитанная, хорошо учится. И…

Как "Дикси" дурит покупателей Если это и не попытка развода, то просто вопиющая некомпетентность сотрудников. Есть, конечно, разные способы нахлобучить покупателя, сетевые…

Хватит желтить! Лучше расскажу и покажу, куда я сегодня ездил, времени было немного (по некоторым причинам), удалось добраться только вот в какое место. Начнем,…