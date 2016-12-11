Средневековый замок недалеко от Москвы

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02. От моего дома, скажем, ехать сюда 50 километров. От МКАД - всего 20. Иными словами, близко. Если бы я жил где-нибудь в Новогиреево, или в Жулебино, вообще катался бы сюда через выходные.
03. Первый раз я приехал взглянуть на этот замок в 2007 году, а вот в уходящем 2016-м ездил уже трижды. Место уж больно интересное и красивое. Усадьба рядом. Красота!
04. К сожалению, я не мастер вечерних фото, но приехать раньше просто не было возможности. Тем более, что часом ранее в усадьбе я познакомился с очень интересными собеседниками, имеющими отношение ко всему происходящему здесь. Если они разрешат, позже напишу о них поподробнее.
05. Дело было около 16:30, стремительно вечерело, но ещё недели три, и день начнёт постепенно прибавляться.
06. На фотографиях Владимирская церковь в Быково.
07. С трудом понимаю, как в выходной день можно ездить во всякие ашаны и леруа-мерлены, когда есть шанс увидеть такую красоту, побродить по заросшим дорожкам усадебного парка, послушать тишину.
08. Я обошёл храм в Быково со всех сторон. К сожалению, сейчас всё вокруг облеплено дачами, и не так уж много ракурсов для съёмки.
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12. Колокольня, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания.
Фотографии сняты вчера, 10 декабря 2016 года, в 16:30 - 16:45.
До новых встреч в ЖЖ!
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