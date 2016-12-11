Нетоповый блогер (townsman) wrote,
Нетоповый блогер
townsman

Средневековый замок недалеко от Москвы

Если вы живете в Москве, и потратите совсем немного своего свободного времени (при наличии автомобиля - часа 3-4, не больше) то сможете посмотреть окутанный легендами таинственный готический замок в ближайшем Подмосковье, совсем недалеко от МКАД.
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02. От моего дома, скажем, ехать сюда 50 километров. От МКАД - всего 20. Иными словами, близко. Если бы я жил где-нибудь в Новогиреево, или в Жулебино, вообще катался бы сюда через выходные.
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03. Первый раз я приехал взглянуть на этот замок в 2007 году, а вот в уходящем 2016-м ездил уже трижды. Место уж больно интересное и красивое. Усадьба рядом. Красота!
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04. К сожалению, я не мастер вечерних фото, но приехать раньше просто не было возможности. Тем более, что часом ранее в усадьбе я познакомился с очень интересными собеседниками, имеющими отношение ко всему происходящему здесь. Если они разрешат, позже напишу о них поподробнее.
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05. Дело было около 16:30, стремительно вечерело, но ещё недели три, и день начнёт постепенно прибавляться.
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06. На фотографиях Владимирская церковь в Быково.
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07. С трудом понимаю, как в выходной день можно ездить во всякие ашаны и леруа-мерлены, когда есть шанс увидеть такую красоту, побродить по заросшим дорожкам усадебного парка, послушать тишину.
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08. Я обошёл храм в Быково со всех сторон. К сожалению, сейчас всё вокруг облеплено дачами, и не так уж много ракурсов для съёмки.
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12. Колокольня, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания.
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Фотографии сняты вчера, 10 декабря 2016 года, в 16:30 - 16:45.

До новых встреч в ЖЖ!


Tags: Быково, Московская область, Раменский район, палочка коха, усадьба, церковь

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Beststrangeleopard

December 11 2016, 08:02:13 UTC 1 week ago

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Хороший замок! И в Европу не надо.
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